«Новые победы России»: как в Британии оценили бегство ВСУ из Марьинки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Telegraph назвал бегство ВСУ из Марьинки победой России и ударом по поддержке

«Новые победы России»: как в Британии оценили бегство ВСУ из Марьинки

Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник

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Тема:
Спецоперация

Армия Украины потерпела крупную неудачу. На Западе делают ставки, что будет на поле боя в 2024 году.

В Великобритании прокомментировали бегство боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Взятие города российскими войсками оценил британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.

Кемп заявил, что оставление Марьинки армией Украины стало серьезным ударом по западной поддержке, которая и без того ослабевает. Еще больше проблем, по его словам, добавляют разлад внутри стран Запада из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Кемп отмечает, что на фоне этого боевые неудачи ВСУ только ухудшат ситуацию для киевского режима.

«Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине», — добавил британский полковник.

Марьинка была освобождена российскими военными 25 декабря. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Главком ВСУ Валерий Залужный позже подтвердил, что боевики покинули город. По его словам, они окопались в окрестностях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина сможет продержаться лишь шесть месяцев, если Запад полностью прекратит помогать.

Тема:
Спецоперация
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