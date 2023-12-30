Все сожгли? Сколько осталось западного оружия на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Полковник Кошкин: РФ уничтожила большую часть запасов оружия Украины

Все сожгли? Сколько осталось западного оружия на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Тема:
Спецоперация

ВСУ каждый день продолжают нести огромные потери натовской техники.

Почти за два года специальной военной операции на Украине Россия уничтожила большую часть оружия, поставленного западными странами, заявил в беседе с изданием «Лента.ру» военный эксперт, полковник Андрей Кошкин.

«Судя по всему, недостаточно ни снарядов, недостаточно ни соответствующих артиллерийских систем, потому что положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ нет. То вооружение, которое Запад поставил, на которое делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности на танки Leopard, Challenger, Abrams, все оказалось пшиковым, все мы сожгли», — отметил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров.

Тема:
Спецоперация
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