Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 54 0

Националисты ударили по центру города, где нет никаких военных объектов.

Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек

Фото: © РИА Новости

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Количество погибших при массированном обстреле ВСУ Белгорода выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве также добавили, что число получивших ранения увеличилось до 111.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, в свою очередь, что среди погибших — трое детей. Также среди пострадавших числится 15 детей, пять из них в тяжелом состоянии.

Прежде сообщалось о 14 погибших и 108 пострадавших.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду.

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