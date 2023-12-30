Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек
Националисты ударили по центру города, где нет никаких военных объектов.
Фото: © РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Количество погибших при массированном обстреле ВСУ Белгорода выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
В ведомстве также добавили, что число получивших ранения увеличилось до 111.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, в свою очередь, что среди погибших — трое детей. Также среди пострадавших числится 15 детей, пять из них в тяжелом состоянии.
Прежде сообщалось о 14 погибших и 108 пострадавших.
Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Ранее 5-tv.ru писал, что политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду.
- 30 дек
- Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду
- 30 дек
- «Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя
- 30 дек
- «Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду
- 30 дек
- Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
- 30 дек
- «Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению
- 30 дек
- Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено
- 30 дек
- МИД РФ: атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро
- 30 дек
- «Против мирных людей»: политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом
- 30 дек
- РФ ждет объяснений от Чехии: Полянский о ракетном ударе по Белгороду
- 30 дек
- Сенатор Совфеда Климов назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?