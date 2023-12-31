Не время для отдыха: как российские бойцы готовятся встретить Новый год на передовой

В этом году доблестным российским военным пришлось отказаться от всех удобств ради спокойствия страны.

Бойцы ВДВ готовятся встретить Новый 2024 год в зоне проведения СВО. Вместо шикарных застолий российские бойцы продолжат нести вахту после обмена подарками. Планами своих солдат поделились в пресс-службе Минобороны за сутки до главной праздничной ночи.

Пока вся страна кутит и веселится в ожидании зимнего досуга, праздник для российских солдат стал формальностью. Для военных этот период — повод усилить бдительность. Нести службу они планируют поочередно. Вместо традиционных подарков и вечера с детьми военным преподнесут праздничный сухпай, в который вошли сладости, чай и несколько палок колбасы. Коробки с провизией солдатам развозит инициативная группа, причем волонтерам совершенно неважно, насколько тот или иной боец удален от склада с сюрпризами.

«Наша задача — вне зависимости от местонахождения военнослужащего довезти до каждого подарочный набор, чтобы им хоть как-то скрасить и подарить атмосферу праздника», — рассказал заместитель командира 110-й бригады по тылу с позывным «Кот».

В этом году бойцы ВДВ не смогут посмотреть и прямое обращение президента Путина. В месте временной дислокации нет ни смартфонов, ни телевизоров. Из временного досуга здесь только давно прочитанные книги и тихие беседы между собой. В полночь солдаты планируют созвониться с родными: пока что это единственная возможность дать о себе знать и услышать родные голоса. В полночь российские военные поздравляют друг друга, а затем расходятся по своим постам.

«Печалит только одно — снега я не вижу. Но все равно: настроение праздничное, оно никуда не делось. Мы ждем веселья и очень рады, довольны. К празднику у нас все готово. Настроение боевое. Гирлянды закупили, интерьер украсили», — поделился подробностями подготовки техник роты с позывным «Кедр».

В прошлом году в новогоднюю ночь украинские националисты обстреляли Донецк из «Градов», поэтому в этот раз российские бойцы пребывают в состоянии полной готовности. Впрочем, порадоваться возможность у них все же будет, но о подробностях откровенничать никто из российских солдат не спешит.

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