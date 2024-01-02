Турция не пустила в свои проливы минные тральщики, переданные Киеву Британией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Анкара уведомила союзников, что подаренные украинским властям корабли не смогут пройти через проливы до окончания боевых действий.

Турция не пустила в свои проливы минные тральщики, переданные Киеву Британией

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat / SULUPRESS.DE

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Тема:
Спецоперация

Турция не допустит в свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине, во избежание эскалации в Черном море. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Реджеп Тайипа Эрдогана.

В ведомстве отреагировали на сообщения ряда СМИ, которые утверждали, что британским кораблям якобы разрешили пройти через турецкие проливы. Эта информация действительности не соответствует, рассказали там.

В публикации отмечается, что Турция закрыла свои проливы для участников украинского конфликта в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах, которая устанавливает различные режимы плаванья. Страна продолжает придерживаться выполнения положений документа, а также сохраняет принципиальную позицию для предотвращения эскалации в Черном море, говорится в сообщении.

Анкара также сообщила своим союзникам, что переданные Украине британские корабли не смогут пройти через турецкие проливы, пока конфликт не закончится.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР И ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей самопровозглашенных республик Москва приняла решение оказать им военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море.

Тема:
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