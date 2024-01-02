Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30 0

Киевский режим атаковал Запорожскую область при помощи РСЗО «Град».

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Васильевку в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек и один скончался. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в оперативных службах.

Собеседник уточнил, что погибла женщина. Иных подробностей нет. В каком состоянии находятся пострадавшие — также не сообщается.

Известно, что ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Были зафиксированы повреждения частных домов, а также культурного объекта — «Дачи Попова».

Губернатор Запорожской области Владимир Рогов подтвердил атаку украинских нацистов на регион. Он также сообщил о шестерых пострадавших и погибшей женщине.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино.

Тема:
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