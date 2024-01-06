Пентагон: скоро США не смогут поставлять ракеты для Patriot Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 53 0

Снаряды для зенитно-ракетного комплекса стоят от двух до четырех миллионов долларов. Проблема в деньгах?

Пентагон: скоро США не смогут поставлять ракеты для Patriot Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Соединенные Штаты скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил чиновник Белого дома и Пентагона газете The New York Times.

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — написали в материале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины.

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