Чем были заняты семьи перед беседой с президентом?

Вдова погибшего участника СВО на Украине Леонида Махонина Наталья рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным в канун Рождества. В беседе с 5-tv.ru она подчеркнула, что как будто вместе с детьми побывала в сказке.

«У нас такое ощущение, что мы как будто побывали в волшебной сказке в ночь перед Рождеством. Нам даже не верилось, что такое могло осуществиться, даже мечтать о таком не могли… Чувствовалась очень сильно забота о нас, о детях. Еще в конце вечера детям подарили подарки. Это просто сказка, волшебство какое-то», — сказала Наталья Махонина.

По ее словам, во время встречи с Путиным было много внимания уделено семьям военных. Для детей была подготовлена разнообразная развлекательная программа. Семьи побывали в театре, на ВДНХ, экскурсии в Алмазном фонде, а также они посетили зоопарк, кинотеатр и даже конюшню, где посмотрели лошадей в резиденции президента. После чего была служба в храме в Ново-Огарево и, наконец, общение с Путиным.

Махонина подчеркнула, что ей и детям все очень понравилось. Теперь ребята заняты подарками, которые им подарили, поэтому сейчас им не до сна, добавила, посмеявшись, вдова.

В канун Рождества президент РФ Владимир Путин встретился с семьями российских бойцов, погибших в ходе СВО на Украине. Он поздравил присутствующих с праздником, назвав его ярким выражением братского единения народов России. Президент также заверил семьи погибшх героев СВО в поддержке со стороны государства. 5-tv.ru опубликовал видео со встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и семьи погибших военных встретили Рождество в церкви в Ново-Огарево.