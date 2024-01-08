Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью
Киевский режим вновь попытался атаковать мирных граждан на территории России.
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ сообщило, что около 21:30 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.
ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Удар был нацелен по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
В Белгороде и Белгородском районе ранее была запущена сирена ракетной опасности, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.
- 7 янв
- «Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
- 5 янв
- В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду
- 4 янв
- Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
- 4 янв
- Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
- 3 янв
- В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
- 3 янв
- МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными»
- 3 янв
- Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
- 3 янв
- «Узаконил беззаконие»: Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду
- 3 янв
- Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти
- 3 янв
- ОБСЕ встала на сторону Киева и отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?