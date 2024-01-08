Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 41 0

Киевский режим вновь попытался атаковать мирных граждан на территории России.

Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

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Минобороны РФ сообщило, что около 21:30 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.

ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Удар был нацелен по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В Белгороде и Белгородском районе ранее была запущена сирена ракетной опасности, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

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