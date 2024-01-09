На Украине признали, что Россия точечными ударами по заводам обезоружила страну

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Украинский политолог Карасев: страна не может производить оружие из-за ударов РФ

На Украине признали, что Россия точечными ударами по заводам обезоружила страну

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

Киевский политолог обратил особое внимание на точечность и точность российских ударов.

Точечные удары России по объектам военной инфраструктуры и промышленности практически лишили Украину обороноспособности, заявил в интервью украинскому телеканалу «Град» директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что у Украины попросту не останется оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками.

Политолог Карасев обратил внимание на точечность российских ударов, которые уничтожают именно военные производства. Особо тяжкими последствиями это грозит в случае задержек поставок со стороны стран «коллективного Запада». Эксперт также обратил внимание на то, что Россия усилила обстрелы аэродромов, предположив, что это необходимо в первую очередь для защиты Крыма.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе пришли в ужас от ударов РФ по целям на Украине.

Тема:
Спецоперация
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