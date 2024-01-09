Погода пасмурная, местами «Град». Как ВС РФ уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра

Любая попытка перебраться на левый берег — это билет в один конец.

На Херсонском направлении не смолкают орудия нашей артиллерии, которая методично уничтожает скопления ВСУ на правом берегу Днепра. Не смотря на это, киевский режим продолжает массово отправлять своих боевиков на убой в попытках закрепиться на позициях. Военкор «Известий» Эмиль Тимашев увидел, чем это заканчивается для украинских националистов.

Погода пасмурная. Местами «Град». Осадки преимущественно на правом берегу Днепра. По местам скопления боевиков ВСУ. Удар нанесли сразу три машины, выпустив полный пакет снарядов.

А это уже ствольная артиллерия. Так боевой расчет морской пехоты лишает националистов огневой поддержки. Пара минут — и украинская гаубица уничтожена.

Но не успело остыть орудие, боевой расчет получает новые координаты. Только что артиллеристы отработали по одной цели, и тут же появилась вторая. Заряжают четыре беглым.

В поселке за Днепром замечена группа противника. Возможно ДРГ готовится к переброске на левый берег, но слишком поздно. Наши морпехи разом накрывают всю площадь.

«Противник уже подуныл. Я говорил с пехотинцами, которые на передке. Раньше они по нам пуляли. Но мы начали работать, и их артиллерия стихла», — рассказал военный с позывным «Злой».

Даже в таких условиях Киев продолжает гнать своих людей на убой. Почти каждую неделю ВСУ теряют на Днепре сотни боевиков. Любая попытка перебраться на левый берег — это билет в один конец.

За каждым движением солдат ВСУ следят беспилотники.

«Контроль постоянный. Без дрона сейчас невозможно работать. Без дрона можно потерять суть происходящего», — рассказал военнослужащий с позывным «Кусок».

А это уже работа ударных дронов. На этих кадрах боевики ночью попытались перебраться на остров в устье Днепра. Точный сброс боеприпаса — и десант уничтожен.

Интенсивность огня по противнику на херсонском фронте не снижается. Битва за Днепр ведется днем и ночью.