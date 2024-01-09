«Дерзкое контрнаступление»: США сорвали атаку Украины на Крым в 2022 году

Почему американские чиновники с осторожностью относились к намерениям Киева?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный был готов вести войска в «дерзкое контрнаступление» на Крым в 2022 году, однако США были против. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова под названием «Наши враги исчезнут».

«Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый „сухопутный мост“, чтобы изолировать российские силы в Крыму», — указано в материале.

В тексте уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский и Залужный обсуждали свои военные планы с западными партнерами. Они предлагали идти в наступление в направлении Азовского моря, однако американские чиновники их не поддержали.

По словам Трофимова, Вашингтон с опаской отнесся к предложениям Киева, потому что украинская армия не была способна к наступлению — бойцы были не подготовлены, а соответствующего оружия не было в арсеналах.

Отмечается, что Залужный не был согласен с мнением американских партнеров, но именно Соединенные Штаты предоставляли большую часть военной помощи киевскому режиму, поэтому оспаривать их военачальник не стал.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в декабре сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Отмечается, что только 159 тысяч нацистов были ликвидированы после начала анонсированного контрнаступления Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, почему анонсированное наступление ВСУ на Крым обернется новым провалом.