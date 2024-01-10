В небе над Воронежской областью сбит беспилотник

Минобороны РФ сообщило о ликвидации беспилотника в небе над Воронежской областью
Фото: © РИА Новости
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Киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве не уточнили, в каком именно районе был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако отмечается, что Киев предпринял попытку реализовать очередную террористическую атаку около 14:30 по московскому времени. Враг был намерен атаковать объекты на территории РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ.
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