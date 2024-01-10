В небе над Воронежской областью сбит беспилотник

Киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве не уточнили, в каком именно районе был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако отмечается, что Киев предпринял попытку реализовать очередную террористическую атаку около 14:30 по московскому времени. Враг был намерен атаковать объекты на территории РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ.