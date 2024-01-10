ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ

Защитники Донбасса ликвидировали склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве отметили, что успехов российской армии удалось достичь благодаря слаженной работе ракетных войск, артиллерии и БПЛА. Поражены были не только склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их цеха, но и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, добавили в министерстве.

Урон живой силе и технике противника удалось нанести в 121-м районе в зоне конфликта.

Войска РФ за минувшие сутки поразили также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехвалили три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Саратовской областью.