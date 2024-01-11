Джонсон отрицает причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, однако после они были заморожены.

Джонсон отрицает причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о непричастности к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Оправдаться он решил после того, как руководитель крупнейшей пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия признался — Джонсон запретил тогда киевским представителям подписывать мирный договор с РФ в Стамбуле.

«Это полная чушь», — высказался Джонсон в интервью газете The Times.

При этом политик все же признал, что, общаясь после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, выражал ему свою озабоченность возможностью заключения любого потенциального соглашения между Москвой и Киевом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как танкисты армии России громят ВСУ под Северском.

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