«Минута-две, перерыв, цель»: как артиллеристы отодвинули ВСУ от Артемовска

Слаженные действия российских бойцов помогли обеспечить российским войскам продвижение на этом участке.

Не смолкает канонада и районе Артемовска. На этом участке спецоперации наши артиллеристы практически круглосуточно ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывая противника все дальше от линии соприкосновения. За оперативной работой бойцов наблюдал военкор «Известий» Даниил Левин.

В окрестностях Артемовска непрекращающаяся канонада. Особенно громко, когда в бой вступает расчет одной из самых мощных гаубиц — «Мста-Б».

«Первый раз… Что подумал? Да подумал: нифига, как классно. Я такого никогда не видел. А еще мы в темноте стреляли. Мы на нее смотрели все и немножко подослепли», — делится воспоминаниями о первом опыте заряжающий с позывным «Енисей».

Днем визуальный эффект, правда, не такой впечатляющий… А вот громкость и меткость, с которой гаубицы бьют по позициям ВСУ, действительно, поражают.

Снаряд вылетает из дула, все очень быстро происходит. Вот уже готовятся сразу второй, потому что это контрбатарейная борьба. Нужно действовать максимально оперативно.

Эти артиллеристы ВДВ — мобилизованные, но на поле боя освоились быстро, уже считаются опытными военнослужащими.

Недавно выполнили важную задачу — поддерживали передовые отряды костромских десантников, продвигающихся за Артемовском.

«Наступление было успешное, но и работы было очень много. Работали двое суток практически. Минута-две, перерыв, цель. Минута-две-три, перерыв, цель. Выпустили около 200-300 снарядов. А работаем от командно-наблюдательных пунктов, которые находятся непосредственно передовой позиции», — рассказал начальник штаба гаубичного дивизиона ВДВ с позывным «Гефест».

Например, так выглядит один из них в самом Артемовске. Под землей оборудован целый штаб, где принимают масштабные стратегические решения и в моменте ставят оперативные задачи подразделениям.

Наблюдение за целью онлайн с задержкой всего лишь несколько секунд. Как только замечают противника, который движется по дороге, то сразу начинается корректировка артиллерии.

Украинскую армию удается отбрасывать дальше от Артемовска, благодаря слаженным действиям каждого из звеньев: командиры полевого штаба, артиллеристы на второй линии, штурмовики впереди. Сейчас они успешно закрепляются на новых рубежах.