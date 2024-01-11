Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями
На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Киев предпринял попытку атаковать российские территории беспилотниками. Как сообщили в МО РФ, атака произошла в районе 4:30 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа были своевременно обнаружены и немедленно уничтожены.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщили в Минобороны.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в официальном Telegram-канале уточнил, что один из беспилотников был уничтожен над техническим сооружением насосной станции, здание получило повреждения, но возгорания не произошло. Пострадавших нет.
На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.
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