Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 36 0

На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.

Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киев предпринял попытку атаковать российские территории беспилотниками. Как сообщили в МО РФ, атака произошла в районе 4:30 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа были своевременно обнаружены и немедленно уничтожены.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщили в Минобороны.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в официальном Telegram-канале уточнил, что один из беспилотников был уничтожен над техническим сооружением насосной станции, здание получило повреждения, но возгорания не произошло. Пострадавших нет.

На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 янв
Расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью
9 янв
МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ
9 янв
Мэр Орла Парахин: украинский беспилотник причинил ущерб многоэтажному дому
8 янв
Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью
5 янв
Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников
30 дек
Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника
29 дек
Успешно уничтожен украинский беспилотник над Курской областью
28 дек
МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом
28 дек
В Севастополе уничтожен вражеский беспилотник
27 дек
Минобороны: украинские дроны уничтожены над Белгородской и Ростовской областью
-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:41
Суд выдворил из РФ лидера группы «Пасош» Мартича за пропаганду наркотиков
7:27
Хантер Байден сбежал из Конгресса во время слушаний по своему делу
7:14
«Есть чем заменить»: в Госдуме назвали аналоги «Википедии»
6:59
В США суд впервые разрешил казнить заключенного при помощи азота
6:55
Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями
6:41
«Минута-две, перерыв, цель»: как артиллеристы отодвинули ВСУ от Артемовска

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Были жалобы от неравнодушных»: к блогеру Косенко пришли врачи и соцработники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса