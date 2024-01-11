Замминистра обороны Украины Юрий Джигир сбежал из страны в 2022 году
Где скрывался опальный чиновник?
Фото: из открытых источников
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В 2022 году после начала спецоперации из Украины сбежал замминистра обороны Украины Юрий Джигир. Об этом сообщило издание EADaily.
По данным СМИ, какое-то время мужчина незаконно находился на территории Великобритании. Затем он перебрался в Италию. Самое интересное, что Джигир продолжал получать деньги из украинского бюджета.
«От Украины тоже получал финпомощь в размере 6,5 тысячи гривен. Напомним, что Джигиру 48 лет, ему запрещено выезжать из страны и он подлежал мобилизации», — сообщает издание со ссылкой на данные профильный Telegram-канал.
До марта 2020-го Джигир занимался финансированием программ гуманитарного сектора в Минфине. Кроме того, он следил за развитием человеческого капитала. После ухода с должности Юрием Джигиром заинтересовались антикоррупционные органы.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Владимира Зеленского имеются вопросы к гражданам страны, которые уехали за границу. По его мнению, украинцы призывного возраста «должны помогать Украине и они должны быть на Украине».
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