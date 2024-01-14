Огонь разошелся молниеносно: как начался пожар на складе Wildberries в Петербурге

Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте ЧП.

В Петербурге сгорел склад маркетплейса Wildberries. Огромное сооружение полыхало весь день. Площадь возгорания — 70 тысяч квадратных метров. Это десять футбольных полей. Столб черного дыма был виден в морозном воздухе на десятки километров. Жертв нет. Весь персонал, а это сотни человек, удалось вовремя эвакуировать.

Известно, что возгорание началось в секции, где хранилась бытовая химия. Причина пожара неизвестна, назначены экспертизы. Ущерб подсчитывается, но речь о миллиардах рублей. Началась уже заочная перепалка между владельцами склада и Госстройнадзором. Ведомство заявило, что к ним не обращались за разрешением на ввод здания в эксплуатацию. Собственники уверяют, что все необходимые проверки прошли, и даже вместе с Госстройнадзором испытывали систему автоматического пожаротушения. Но она почему-то не помогла. Репортаж корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Стена черного едкого дыма поднимается на сотни метров. А красное зарево на земле охватывает едва ли не весь юг Петербурга. Огонь сжирает крупнейший на северо-западе склад Wildberries.

Пожар начался около восьми утра 13 января. Внутри огромного логистического комплекса в это время больше тысячи сотрудников, ведь работали там круглосуточно. Утром как раз была пересменка.

Огонь разошелся молниеносно. За считанные минуты площадь пожара увеличивается до 70 тысяч квадратных метров. Ему почти сразу присваивают пятый, самый высокий ранг сложности. Лишь глубоко после обеда его локализовали, но это значит только остановили распространение. Это еще не конец.

«Огонь продолжает бушевать. Здесь это хорошо заметно. А там все заволокло дымом. Склад огромный — 320 на 350 метров. Периодически слышны хлопки. Скорее всего, это аэрозоли с бытовой химией», — говорит журналист.

Возможно, огонь и вспыхнул там, где хранилась химия, но причину пожара еще предстоит выяснить. У сотрудников есть и другие версии происходящего.

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«После этого, когда люди начали мешкаться и толпиться, резко началась эвакуация, но на выходе оставались сотрудники, которые проверяли людей на вещи из Wildberries как раз-таки. После этого люди начали толпиться на улице уже. Проверка сильно задерживала эвакуацию», — рассказывает сотрудник склада Владислав Олейников.

По некоторым данным, сигнализация на складе была неисправна.

«Работники не сразу эвакуировались со склада, потому что многие решили, что тревога ложная. В течение этой недели несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, но возгорания не было», — говорит журналист.

Точную причину будет выяснять специальная пожарно-техническая экспертиза. Тушение осложнялось тем, что огонь мог перекинуться на парковку с грузовиками и электроподстанцию.

«Ликвидирует пожар усиленная группировка пожарных и спасателей. Больше двухсот пятидесяти человек и 50 единиц техники», — говорит журналист.

И работали они в очень непростых условиях.

«Из-за того, что ветер постоянно меняет направление, все заволокло едким дымом. Дышать трудно и режет глаза», — отмечает журналист.

Этот склад на юге Петербурга компания построила несколько лет назад. В него было инвестировано около трех миллиардов рублей. Позже выяснилось, что склад вообще не пригоден для работы. Здание даже не было введено в эксплуатацию.

Ущерб может превысить десять миллиардов рублей. Впрочем, даже с такими убытками и возможными штрафами это едва ли это критично отразится на финансовом положении компании.

«У Wildberries по прогнозам продажи на 2024 год — больше трех триллионов. Поэтому убытки незначительные, меньше одного процента», — оценивает ситуацию Игорь Качалов, маркетолог.

Чего не скажешь о продавцах, чей товар сгорел дотла. И покупателях, которые не дождутся уже купленных товаров. Владелец склада пообещал вернуть им деньги. Но когда и как — пока непонятно. Как поведут себя в отношении владельцев продукции — тоже неясно.

«Поставщики зависят от платформы, их можно заставить терпеть. Все будет зависеть от того, что конкретно прописано в договоре», — говорит финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Еще одна опасность: поступление в продажу чудом уцелевшей в пожаре продукции. Прецеденты уже были. Правда с другими маркетплейсами. Впрочем, глядя на эти кадры, едва ли можно рассчитывать на то, что какие-то товары могли уцелеть.

«Ну вот мы видим, что одна стена еще стоит, не рухнула. Внутри полыхает сильное пламя, а с этой стороны уже уничтожено все», — говорит журналист.

Этот пожар стал самым крупным в истории розничной торговли России. Пожарные продолжают работать на месте.