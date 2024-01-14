Работник Wildberries назвал новую версию причины пожара на складе в Петербурге

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Санкт-петербурге и очевидец происшествия Александр рассказал о событиях 13 января. Своей версией причины ЧП он поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По словам мужчины, возгорание произошло из-за неполадок в лифте и возможной утечки газа. Искры было достаточно, чтобы пламя разгорелось и в течение нескольких минут охватило огромное помещение.

«Там не поджог был. Там, получается, на мезонине лифт подъемный, который поднимал сетки с товаром. Он, когда поднимался, заискрился, искра попала на товар, и вот зажгла. И там еще газом в течение пяти утра пахло», — заявил Александр.

Как отметил очевидец, искра могла попасть на башню из ожидающих выдачи товаров, которая стояла на складе. Там были разные вещи — одежда, игрушки, все в картонных коробках и сетках. Огонь практически мгновенно поднялся до вершины башни. Сотрудники не растерялись и поспешили покинуть помещение. О пострадавших Александру ничего не известно, сам он таких не видел.

«Там сразу люди стали выбегать, там ворота есть, в которые машины приезжают, разгружаются. Люди оттуда сразу просто выпрыгивали и убегали, потому что огонь очень быстро распространялся по башне. Самая первая башня на первом блоке сгорела за считанные минуты. Потом огонь распространился на второй блок», — сказал он.

Пожару на складе Wildberries в петербурге сразу же был присвоен максимальный ранг сложности. По некоторым данным, возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, позже огнем были охвачены 70 тысяч квадратных метров. Огромные клубы черного дыма были видны из разных частей города. Погибших нет, но, вопреки словам очевидца, одна девушка 22 лет все-таки пострадала. Ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

По факту происшествия проводится проверка. Предварительной причиной названа неисправность проводки. На сгоревшем складе продолжают работать сотрудники МЧС. В пресс-службе маркетплейса заявили, что товары с пострадавшего склада в Шушарах не будут показываться в приложении, а деньги за утраченные вещи покупатели получат обратно. Продавцам обещана компенсация за ущерб, который пока окончательно не оценен.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли у Wildberries не было разрешения на эксплуатацию сгоревшего склада.