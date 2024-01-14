Танки беспилотников не боятся: технику ВС РФ оснастили уникальной системой подавления дронов
МО: российские танки оснастили системами подавления FPV-дронов
Фото: © РИА Новости
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Усовершенствование передовых систем бесперебойного огня позволит российским бойцам укрепить положение на ключевых направлениях.
Солдаты ВС РФ получили в свое распоряжение новую, улучшенную технику. Усовершенствованные танки способны эффективнее противостоять возможным атакам беспилотников ВСУ. Нововведения теперь позволят укрепить позиции российских бойцов на ряде ключевых направлений.
Как объяснили в пресс-службе Минобороны РФ, бронированную технику оснастили автоматическими купольными комплексами подавления FPV-дронов «Сания». Планируется, что высокотехнологичная конструкция поможет танкистам эффективнее выполнять поставленные перед ними задачи, не боясь попасть под возможный удар. «Сания»обеспечит подавление дронов при движении танка на расстоянии до полутора километра, причем ключевыми целями могут стать как одиночный FPV-дрон, так и целый рой беспилотников.
Система защиты представляет собой купольный комплекс, который работает на основе непрерывного сканирования пространства. Обезвреживать беспилотники система может при подлете последних на расстояние ближе километра. Недавно оборудованный таким комплексом танк принял участие в бою у населенного пункта Первомайское. Там стерли с лица земли целый опорный пункт ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что десантники успешно уничтожают танки с помощью дронов.
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