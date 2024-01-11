Оглушительный успех: десантники уничтожают танки ВСУ с помощью дронов
Десантники уничтожают ВСУ с помощью дронов
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru
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Бойцы кубанского казачьего полка штурмом взяли вражеские позиции.
На артемовском на правлении спецоперации российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ с помощью беспилотников. Наши бойцы обнаружили на линии соприкосновения, подбитые украинские танк и БМП. В сторону врага запустили пару дронов с подвешенными боеприпасами, которые сбросили внутрь техники врага гранаты. Обе бронемашины были окончательно выведены из строя.
А на запорожском фронте бойцы Кубанского казачьего полка штурмом взяли вражеские позиции. Под шквальным огнем противника они прорвались к лесопосадке, где оборонялись силы ВСУ. А затем в ближнем бою из стрелкового оружия ликвидировали противостоящие им подразделения.
В то же время на краснолиманском направлении российская авиация атаковала бронетехнику и скопление живой силы ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52 выпустили по противнику неуправляемые авиационные ракеты. Все цели были поражены.
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