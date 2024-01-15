МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину для начала переговоров
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Прежде в Швейцарии посчитали необходимым включить Москву в дискуссию по урегулированию конфликта.
Запад не заставит Россию отказаться от своих принципов ради переговоров с Украиной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Москву в процесс мирного урегулирования конфликта.
Дипломат указала, что Запад не сможет заманить РФ в ловушку, предлагая переговоры на условиях отказа от принципиальных российских подходов.
Чтобы найти выход из тупика, в который США загнали некоторые страны Еврососюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», пояснила представитель внешнеполитического ведомства.
«Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — заключила Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной.
- 14 янв
- В офисе президента Украины отвергли заморозку конфликта
- 14 янв
- Дерипаска спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
- 14 янв
- МИД Швейцарии: Россию необходимо включить в дискуссию по Украине
- 14 янв
- Принял вызов: российский боец обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
- 14 янв
- Новый танк, пораженные цели и активное наступление: итоги СВО за минувшую неделю
- 14 янв
- ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
- 14 янв
- «Очень сложно»: на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16
- 14 янв
- «История Европы изменилась»: зачем немощная Украина заключила с Британией договор о защите
- 14 янв
- Танки беспилотников не боятся: технику ВС РФ оснастили уникальной системой подавления дронов
- 14 янв
- Полны уныния: Запад все меньше верит в успех Украины в борьбе с Россией
Читайте также
85%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?