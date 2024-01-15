От трескучих морозов до оттепели: синоптик объяснил резкие перемены погоды в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Вильфанд: резкие скачки морозов в Москве связаны с особенностями зимы и солнца

От трескучих морозов до оттепели: синоптик объяснил резкие перемены погоды в Москве

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Погода

Погода не перестает удивлять жителей столицы перепадами температур. С чем это может быть связано?

Скачки температуры в Москве от минус 30 до нуля и обратно связаны с особенностями зимы и солнца, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РБК. При этом он отметил, что для столицы такие перепады являются нормой.

Он объяснил, что резкая смена погоды зимой более значительна, нежели летом. Это связано с тем, что в теплое время года солнце является «сглаживающим фактором». Вместе с тем Вильфанд отметил, что с зимнего солнцестояния прошло лишь три недели, поэтому солнечная энергия сейчас «слабенькая, хиленькая».

В понедельник, 15 января, москвичей вновь ожидает скачок температуры, связанный с воздушными массами, которые будут перемещаться с Атлантики, поэтому произойдет резкое повышение температуры.

«Утром температура повысится на 20 градусов, действительно очень резко. И уже завтра температуры максимальные дневные составят минус одного-трех градуса», — уточнил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему зимой нужно налегать на воду.

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