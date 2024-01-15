Видимость нулевая: сильнейшие метели обрушились на Сахалин и Сибирь
Сильнейшие метели обрушились на Сахалин и Сибирь
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сугробы намело уже с человеческий рост, что значительно усложнило привычный распорядок жизни.
Непроглядные метели и крепкие морозы парализовали трафик сразу в нескольких регионах.
На Сахалине из-за непогоды закрыли несколько трасс. Видимость почти нулевая. На дорогах скользко — водители отправляются в неуправляемые заносы. Особенно сложно на тяжелой технике. На одном из участков из кювета пришлось доставать сразу два пассажирских автобуса.
Школьников переводят на дистант — местные жители утром с трудом выбирались из дома, входы-выходы замело. Сугробы уже с человеческий рост.
Приостановлено авиасообщение — сотни пассажиров застряли в аэропорту Южно-Сахалинска. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы.
В регионе бушует штормовой ветер. В одном из сел не выстояла новогодняя елка. Повезло, что огромная конструкция при падении никого не зацепила.
А в Красноярском крае на обледеневшей дороге в одной аварии побились сразу 12 машин! Кто-то не рассчитал дистанцию, и сработал принцип домино. Люди не пострадали, машинам предстоит ремонт. Водителей отправляют в объезд — дорогу в районе ДТП закрыли.
На загородных трассах в Омской области ограничили движение маршруток и автобусов, такси и грузовиков. Там тоже многочисленные аварии из-за метелей и гололедицы.
Примерно такая же обстановка в Кемеровской области. Ветер такой, что сбивает с ног.
Ремонтировать машины предстоит и жителям Нижнего Новгорода. Там техника тоже пострадала от снежной стихии. Припаркованные автомобили придавило сошедшей с крыши лавиной.
А москвичей может придавить атмосферным давлением — синоптики предупреждают о резких скачках. Неделя начинается с резкого потепления. А в ближайшие дни в столицу могут вернуться обильные снегопады — ожидается еще одна серия циклонов.
- 15 янв
- От трескучих морозов до оттепели: синоптик объяснил резкие перемены погоды в Москве
- 14 янв
- В плюс или минус? Синоптики предупредили о резких погодных переменах
- 13 янв
- Температурные контрасты: Москву накроет аномальными морозами в праздники
- 9 янв
- Наступит сущий кошмар: какие сюрпризы преподнесет погода в Центральной России
- 9 янв
- 2024 год может стать самым жарким за всю историю
- 8 янв
- «До нуля градусов»: москвичам пообещали скорое потепление
- 8 янв
- Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году
- 7 янв
- Кто виноват? В X5 Group объяснили задержки поставок курицы
- 7 янв
- Следователи в Подольске возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением
- 7 янв
- В Подольске запустили второй котел для отопления квартир
Читайте также
93%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?