Видимость нулевая: сильнейшие метели обрушились на Сахалин и Сибирь

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Сильнейшие метели обрушились на Сахалин и Сибирь

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сугробы намело уже с человеческий рост, что значительно усложнило привычный распорядок жизни.

Непроглядные метели и крепкие морозы парализовали трафик сразу в нескольких регионах.

На Сахалине из-за непогоды закрыли несколько трасс. Видимость почти нулевая. На дорогах скользко — водители отправляются в неуправляемые заносы. Особенно сложно на тяжелой технике. На одном из участков из кювета пришлось доставать сразу два пассажирских автобуса.

Школьников переводят на дистант — местные жители утром с трудом выбирались из дома, входы-выходы замело. Сугробы уже с человеческий рост.

Приостановлено авиасообщение — сотни пассажиров застряли в аэропорту Южно-Сахалинска. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы.

В регионе бушует штормовой ветер. В одном из сел не выстояла новогодняя елка. Повезло, что огромная конструкция при падении никого не зацепила.

А в Красноярском крае на обледеневшей дороге в одной аварии побились сразу 12 машин! Кто-то не рассчитал дистанцию, и сработал принцип домино. Люди не пострадали, машинам предстоит ремонт. Водителей отправляют в объезд — дорогу в районе ДТП закрыли.

На загородных трассах в Омской области ограничили движение маршруток и автобусов, такси и грузовиков. Там тоже многочисленные аварии из-за метелей и гололедицы.

Примерно такая же обстановка в Кемеровской области. Ветер такой, что сбивает с ног.

Ремонтировать машины предстоит и жителям Нижнего Новгорода. Там техника тоже пострадала от снежной стихии. Припаркованные автомобили придавило сошедшей с крыши лавиной.

А москвичей может придавить атмосферным давлением — синоптики предупреждают о резких скачках. Неделя начинается с резкого потепления. А в ближайшие дни в столицу могут вернуться обильные снегопады — ожидается еще одна серия циклонов.

Тема:
Погода
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