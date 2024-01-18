Минобороны РФ сообщило об освобождении Веселого в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 395 0

Теперь населенный пункт находится под контролем российских войск.

Фото, видео: DAREK DELMANOWICZ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

В Минобороны также сообщили, что противник потерял за сутки на данном направлении свыше 260 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Удары по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносила авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бронетехника ВСУ стала добычей для российского «Аллигатора».

Тема:
Спецоперация
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