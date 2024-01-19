Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области

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Снег парализовал движение машин и общественного транспорта в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Без возможности доехать до точки назначения 18 января вечером остались сотни тысяч москвичей и жителей области.

Ураганный снегопад обрушился на Центральную Россию. В Москве всего за несколько часов выпало восемь сантиметров осадков, а на юне города этот объем достиг двенадцати сантиметров, что по словам синоптиков, близко к годовому рекорду. Усилившийся ветер спровоцировал появление торнадо в Москва-сити, видимость на дорогах сократилась в разы. Из-за снежного затора во всех аэропортах столицы задержали вылет десятков самолетов.

В разы увеличилось число аварий. На севере города зафиксировали двойную аварию с участием автомобилей: две машины, потеряв управление, наехали на остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. Два человека пострадали. В Ленинском округе Подмосковья машину зажало между автобусами, пассажирам пришлось добираться домой пешком. Рядом с Люберцами грузовики создал затор, не осилив подъем в гору по снежной наледи.

Для ликвидации последствий снежного коллапса на дороги вышли коммунальщики. Для работы задействовали всю имеющуюся технику. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки снегопад не прекратится, а к осадкам добавится потепление: уже днем 19 января температура в Москве не опустится выше нуля. К вечеру в регион придет холодный атмосферный фронт, на дорогах будет скользко.

Ничем не лучше ситуация наблюдается и в северной столице. Синоптики объявили желтый уровень повышенной опасности из-за избыточного объема снега. На улицах нон-стоп работала уборочная техника. Сейчас осадки почти прекратились, но в Гидрометцентре не исключают: снежное наваждение может вернуться с утроенной силой.

Параллельно с этим в Нижегородской области замело трассу М7. Вдоль дороги образовалась пробка из грузовиков, припарковавшихся у обочины в надежде переждать метель. В Брянске заторы сформировали забуксовавшие автобусы: пассажиры вынуждены были добираться домой собственными силами.

Ранее 5-tv.ru писал, как сохранить ноги сухими во время снегопада.

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