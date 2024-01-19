Ва-банк на Украине исключен: ФРГ отказалась оставаться без защиты при победе РФ

Немецкий министр подчеркнул, что страна больше других союзников по ЕС помогла Киеву.

Берлин не будет увеличивать помощь Киеву. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает издание Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — сказал он.

По словам министра, Германия из всех стран-участниц Евросоюза внесла наибольший вклад в поддержку Украины. Теперь другие должны обеспечить помощь. Писториус подчеркнул, что в случае победы России «возрастет опасность для территории НАТО».

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что пошел Шольц из страха перед Путиным.