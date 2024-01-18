Европа останется одна: на что пошел Шольц из страха перед Путиным

Politico: Шольц из страха перед Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
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Германия может остаться без очень важного союзника.
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза нарастить помощь Украине. Как пишет Politico, это связано с его страхом в одиночку противостоять президенту РФ Владимиру Путину.
Победа экс-лидера США Дональда Трампа на праймериз в Айове увеличила шансы на то, что Европа останется одна «в борьбе с Россией». Ведь так и будет, если он победит в президентской гонке.
«Столкнувшись с этой опасностью <…> Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — указывается в статье.
Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты двух партий Германии призвали наносить удары по объектам в России. По мнению политиков, атака на Москву станет лучшим способом защитить мирное население Украины.
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