Европа останется одна: на что пошел Шольц из страха перед Путиным

|
Евгения Романова
Евгения Романова 593 0

Politico: Шольц из страха перед Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ

Европа останется одна: на что пошел Шольц из страха перед Путиным

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Германия может остаться без очень важного союзника.

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза нарастить помощь Украине. Как пишет Politico, это связано с его страхом в одиночку противостоять президенту РФ Владимиру Путину.

Победа экс-лидера США Дональда Трампа на праймериз в Айове увеличила шансы на то, что Европа останется одна «в борьбе с Россией». Ведь так и будет, если он победит в президентской гонке.

«Столкнувшись с этой опасностью <…> Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — указывается в статье.

Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты двух партий Германии призвали наносить удары по объектам в России. По мнению политиков, атака на Москву станет лучшим способом защитить мирное население Украины.

Тема:
Спецоперация
18 янв
Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ
18 янв
МИД России вызвал посла Франции после удара по базе наемников в Харькове
18 янв
Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом»
18 янв
Французский след: новые детали ликвидации пункта дислокации наемников в Харькове
18 янв
«Самое удивительное»: в войсках РФ рассказали о женской роте ВСУ в Донбассе
18 янв
«Последуют примеру»: страны ЕС могут отказаться от помощи Киеву вслед за США
18 янв
Минобороны РФ сообщило об освобождении Веселого в ДНР
18 янв
Европарламент призвал согласовать помощь Украине из-за данных ей обещаний
18 янв
Техника ВСУ стала мишенью российских «Аллигаторов» на линии Сватово — Кременная
18 янв
Подпольщики рассказали о ликвидации в Харькове наемников ВСУ и кураторов РДК*
-7° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.31 96.59
0.54
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 ян...

Последние новости

4:23
«Могу сам себе приготовить что-то»: какой Николай Басков в быту
4:08
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 января
3:53
Дочь рэпера Snoop Dogg попала в больницу с инсультом
3:37
Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами
3:23
В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ
3:10
Наука сна: что делать, если не спится, а утром рано вставать

Сейчас читают

Татарстанский священник: «Если вы в очереди к святой воде со всеми переругались, то она умножит грехи»
Соцфонд: 2 февраля семьям с детьми на карту МИР поступит 15 тысяч рублей
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса