Европа останется одна: на что пошел Шольц из страха перед Путиным

Германия может остаться без очень важного союзника.

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза нарастить помощь Украине. Как пишет Politico, это связано с его страхом в одиночку противостоять президенту РФ Владимиру Путину.

Победа экс-лидера США Дональда Трампа на праймериз в Айове увеличила шансы на то, что Европа останется одна «в борьбе с Россией». Ведь так и будет, если он победит в президентской гонке.

«Столкнувшись с этой опасностью <…> Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — указывается в статье.

Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты двух партий Германии призвали наносить удары по объектам в России. По мнению политиков, атака на Москву станет лучшим способом защитить мирное население Украины.