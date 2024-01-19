«Сбитые летчики делают вид, что все хорошо»: как прошел экономический форум в Давосе

Международная дискуссионная площадка была открыта с 15 по 19 января.

В Давосе прошел Всемирный экономический форум, участие в котором приняли представители стран Европы и Запада. Как сообщает издание EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова, каких-то серьезных результатов он не принес, зато в очередной раз продемонстрировал очевидные проблемы выстроенной ими системы.

Одними из самых ярких политиков, посетивших форум, стали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Первая говорила пространные речи, призывающие установить системную цензуру на всем Западе, второй обвинял собравшихся в уходе от «западных ценностей».

Особого внимания заслуживают госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, которых, как считает политолог, уже можно охарактеризовать как неких «сбитых летчиков». А как еще назвать тех, кто с трибуны призывает установить в мире новый порядок, игнорируя внутренние проблемы страны. Например, тот факт, что рейтинг Джо Байдена, которого они, в том числе, представляют, обвалился до рекордных 33%.

Не обошлось и без вопросов про Украину.

«Консультации по Украине проходили и вовсе на автопилоте. Американские финансисты готовы задешево скупать остатки украинских активов, но тратить деньги на подпитку Киева не торопятся», — указывает Малек Дудаков.

А олицетворением прошедшего форума, по мнению эксперта, стал форс-мажор с самолетом Блинкена, который не смог улететь из-за поломки.

«Все президентство Байдена напоминает сломанный самолет, который уже бесконтрольно снижается, пока пилоты делают вид, будто бы все хорошо», — считает политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова без прикрас оценила итоги встречи по Украине в Давосе.