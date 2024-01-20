Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные

Надолго ли отступили морозы?
Фото: Лысцева Марина / ТАСС
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Погода в наступившие выходные по-настоящему порадует москвичей. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в столице выглянет долгожданное солнце, а температура воздуха будет комфортной.
«Выходные в Москве будут, я бы сказал, по-зимнему замечательные. Погода будет облачная, но с частыми прояснениями, поэтому солнце будет часто появляться. Температура, несмотря на отрицательные значения, будет комфортной, а погода — мягкой», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.
Так, в ночь на 20 января прогнозируется минус 10-12 градусов. Дневная температура будет от четырех до семи градусов ниже нуля.
А в ночь на воскресенье, 21 января, температура воздуха понизится до 15-17 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до минус 10-12 градусов. По словам синоптика, жители столицы при этом не ощутят мороз, поскольку не воздух будет сухим, а осадков и сильного ветра не прогнозируется.
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