Буйство стихии: что происходит в Крыму после сильнейших ливней

Эфирная новость 303 0

Опубликованы кадры последствий сильнейших ливней в Крыму

Фото, видео: Telegram / РаZVожаев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Дождь не прекращался 12 часов подряд. Город основательно подтопило.

В Ялте и Севастополе бушует стихия. Там идут проливные дожди. Подтоплены более полусотни домов. Жителей эвакуируют. Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды.

Передвигаться по улицам Ялты сейчас можно разве что в гидрокостюме. Дождь не прекращался 12 часов подряд. Город основательно подтопило — ливневая канализация попросту не справилась с такими объемами. Именно это и спровоцировало оползни и сели.

Настоящий потоп и в Севастополе. Автомобили с трудом преодолевают «озеро», которое образовалось после схода грязевых потоков. Заливать Севастополь стало еще ночью. Несколько десятков домов попали в зону подтопления. Какие еще образовались последствия после сильнейших ливней в Крыму — рассказала корреспондент «Известий» Дарья Скобеева. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный снегопад парализовал движение в Москве и области. Для ликвидации последствий снежного коллапса на дороги вышли коммунальщики. Для работы задействовали всю имеющуюся технику. Синоптики объявили желтый уровень повышенной опасности из-за избыточного объема снега.

Тема:
Погода
20 янв
Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные
19 янв
Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области
17 янв
Крещенская метель: какая погода ожидает россиян в грядущие выходные
17 янв
Движение перекрыто на участке трассы М-12 «Восток»
17 янв
Поселок в Крыму стал «островом» из-за наступления моря
16 янв
«Как в аду»: Дава оказался в эпицентре мощного циклона на Маврикии
16 янв
Почему зимой чаще болит голова и что с этим делать: советы невролога
16 янв
Недомогание свалит с ног: погода готовит новые сюрпризы москвичам
16 янв
«Очень сильные колебания»: жителей Москвы предупредили о скачках погоды
15 янв
Аномальные качели: чего ждать жителям России от погоды на неделе
-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса