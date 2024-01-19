Буйство стихии: что происходит в Крыму после сильнейших ливней
Опубликованы кадры последствий сильнейших ливней в Крыму
Фото, видео: Telegram / РаZVожаев; 5-tv.ru
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Дождь не прекращался 12 часов подряд. Город основательно подтопило.
В Ялте и Севастополе бушует стихия. Там идут проливные дожди. Подтоплены более полусотни домов. Жителей эвакуируют. Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды.
Передвигаться по улицам Ялты сейчас можно разве что в гидрокостюме. Дождь не прекращался 12 часов подряд. Город основательно подтопило — ливневая канализация попросту не справилась с такими объемами. Именно это и спровоцировало оползни и сели.
Настоящий потоп и в Севастополе. Автомобили с трудом преодолевают «озеро», которое образовалось после схода грязевых потоков. Заливать Севастополь стало еще ночью. Несколько десятков домов попали в зону подтопления. Какие еще образовались последствия после сильнейших ливней в Крыму — рассказала корреспондент «Известий» Дарья Скобеева. Все подробности — в ее репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный снегопад парализовал движение в Москве и области. Для ликвидации последствий снежного коллапса на дороги вышли коммунальщики. Для работы задействовали всю имеющуюся технику. Синоптики объявили желтый уровень повышенной опасности из-за избыточного объема снега.
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