«По-зимнему замечательно»: какая погода будет в Москве в выходные

Вильфанд пообещал по-зимнему замечательную погоду в выходные в Москве
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Ощутят ли москвичи суровый мороз?
В ближайшие выходные погода в Москве прогнозируется мягкой, с частыми появлениями солнца и комфортной температурой. Подробнее об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Выходные в Москве будут, я бы сказал, по-зимнему замечательные. Погода будет облачная, но с частыми прояснениями, поэтому солнце будет часто появляться. Температура, несмотря на отрицательные значения, будет комфортной, а погода — мягкой», — сказал он в беседе с ТАСС.
В ночь на 20 января прогнозируется до 12 градусов, а днем — от четырех до семи градусов ниже нуля. Давление нормализуется. Высота сугробов за прошедшие будни составила 40-48 сантиметров, а значит, в ближайшие два дня удастся получить все удовольствие, связанное со снегом.
В воскресенье ожидается повышение давления до 759 миллиметров ртутного столба. В ночь на 21 января температура опустится до минус 17 градусов, а днем — до 12 градусов ниже нуля. Однако суровый мороз ощущаться не будет из-за сухого воздуха, отметил Вильфанд.
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