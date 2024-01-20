Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 83 0

Всего за сутки киевский режим потерял более 700 боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие российской армии отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате очередной неудачи украинские боевики потеряли до 320 человек убитыми и ранеными.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп <…> ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Также десять атак украинских штурмовиков были отражены на купянском направлении, и четыре — на краснолиманском. В результате грамотных действий ВС РФ была уничтожена тяжелая техника противника, в том числе две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийскую установка «Гвоздика», семь автомобилей. Противник потерял на обоих направлениях более 400 боевиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыта новая тактика боевиков ВСУ.

Тема:
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