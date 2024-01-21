Спираль драмы на Ближнем Востоке закручивается: Боррель раскрыл правду об Израиле

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Жозеп Боррель сообщил, что Израиль финансировал ХАМАС

Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Проблемы у США ширятся географически.

Спираль ближневосточной драмы закручивается с новой силой. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, заявил, что Израиль сам долгие годы финансировал ХАМАС. То есть, выкармливал радикалов, чтобы ослабить влияние умеренной палестинской администрации во главе с Махмудом Аббасом.

В СМИ и прежде появлялись подобные намеки, но теперь это прозвучало открыто и от высокопоставленного политика. Израильские власти все естественно отрицали и отрицают,

Возможно Борреля попросили так сказать, например, из Вашингтона. Дело в том, что администрация Байдена испытывает явные проблемы с Ближним Востоком — операция Израиля, главного союзника, в Газе затянулась, при этом без каких-то внятных результатов: лидеры ХАМАСа на свободе, более того, из разбомбленного анклава радикалы продолжают запускать ракеты по израильским городам.

Так что в интересах американцев немного припугнуть Тель-Авив, чтобы там как-то ускорились, что ли.

А пламя конфликта продолжает разрастаться. Усмирить или запугать западными бомбардировками хуситов-йеменцев не удалось, они все так же атакуют неугодные корабли в Красном море. Более того, в ответ на бомбежки в стране мощная консолидация — по стране проходят многотысячные митинги под лозунгами «Америка — мировой Сатана».

Проблемы у США ширятся географически: премьер-министр Ирака заявил, что страна не потерпит более присутствия американских войск на своей территории и призвал вывести контингент.

А Иран от слов перешел к делу — на этой неделе был нанесен ракетный удар по объектам вблизи американского консульства и авиабазы в Эрбиле. В общем, Ближний Восток уже даже не намекает, а говорит США в лицо, что их время прошло.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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