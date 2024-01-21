«Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 176 0

Die Welt: ВСУ приходится оставлять свои позиции из-за нехватки солдат

«Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Что происходит на фронте в настоящее время?

ВСУ оставляют свои позиции из-за острого недостатка необходимого количества боевиков в составе. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Die Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

«Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск», — поделился он.

По этой причине украинцам регулярно приходится пренебрегать отдельными участками фронта, добавил журналист. Иначе ВСУ потеряют возможность защищать остальную местность.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников.

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