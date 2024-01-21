Взятие Крахмального, удар «Кинжалами» и признание успеха: итоги СВО за неделю

Российские бойцы отличились новыми победами в зоне специальной военной операции.

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: нашим бойцам удалось взять села Веселое и Крахмальное, а также провести мощную атаку гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» по военным объектам Украины. Победы идут по всей линии фронта — как на донецком направлении, так и на купянском. Сайт 5-tv.ru собрал главные итоги уходящей недели.

Взятие Крахмального

Буквально сегодня днем Министерство обороны России сообщило о взятии населенного пункта Крахмальное. Одновременно с этим приходят новости о прорыве вражеской обороны в сторону юго-запада от населенного пункта — наши бойцы подступают к Берестовому. Оба населенных пункта находятся в низинах. Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Благодаря победе российских войск открываются пути направления на два следующих населенных пункта — Песчаное и Табаевку. И эти места имеют важное стратегическое значение — их освобождение позволит зайти в тыл с юга обороняющейся группировке украинских боевиков в Купянске-Узловом. Армия России продолжает свое наступление на харьковском направлении.

Контроль над «Царской охотой»

Несколько месяцев ожесточенных боев, и вот, российские войска продолжили операцию по блокированию и охвату Авдеевки. Теперь удалось установить контроль над укрепрайоном ВСУ на базе отдыха «Царская охота» на южном фланге. Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас основными стратегическими задачами наших войск является зачистка дачного сектора вокруг Авдеевки. А со стороны Каменки российские войска смогли расширить зону контроля, дойдя окраин улиц Колосова и Леваневского. Армия России продолжает свое наступление на донецком направлении.

Освобождение села Веселого и признание наших побед Западом

И эту победу признали даже на Западе — в Германии. С неохотой, но все-таки признали. В то же время во Франции в панике начали обещать перевод экономики Франции на военные рельсы ради ВСУ.

Стоит ли этому верить — вопрос хороший. Но в любом случае, на донецком направлении основной нашей целью является установление полного контроля над тактическими высотами у села.

Массированная атака «Кинжалами» по военным объектам ВСУ

Российские бойцы вновь нанесли мощный удар по военно-промышленному комплексу Украины. Были поражены пункты ВСУ в Черниговской и Сумской областях, а также в Харькове и Одессе. Кроме того боевики несут серьезные потери в Крынках. © РИА Новости / Андрей Станавов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Погодные условия на руку ВСУ не играют, снабжение украинской армии серьезно нарушено. Российская армия практически беспрепятственно заходит в населенный пункт, остается только закрепиться. В последнее время боевикам доставляют продовольствие и боеприпасы лишь с помощью дронов, а так однозначно много не поставишь.