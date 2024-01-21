«Теперь не до жиру»: мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери

Ольга на протяжении восьми лет ездит на одном и том же старом «Мерседесе».

Совсем недавно популярная российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова отпраздновала свое 38-летие. Звезда призналась, что прошедший год был тяжелым. Мать Ольги Ирина также пожаловалась на неудачный год дочери, посетовав на ее доходы в интервью KP.RU.

Для звезды этот год стал тяжелым и морально, и физически. Несмотря на регулярные концерты и выступления в роли ведущей, Бузова испытывает финансовые проблемы. Ее мама Ирина Александровна пожаловалась на недостаток средств дочери на дорогую покупку:

«Она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Оля хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до авто», — рассказывает Ирина.

Также мать звезды рассказала о личной жизни звезды. Сердце Ольги свободно. Слухи о воссоединении с бывшем дочери Давой (Давид Манукян) Ирина Александровна опровергла. Хоть певица не злопамятная и быстро прощает обиды, но заводить вновь романтические отношения с обидчиком точно не станет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким горем столкнулась Ольга Бузова в 2023 году

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