«Теперь не до жиру»: мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери
Мать певицы Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на низкие доходы дочери
Фото: Instagram* / buzova86
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Ольга на протяжении восьми лет ездит на одном и том же старом «Мерседесе».
Совсем недавно популярная российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова отпраздновала свое 38-летие. Звезда призналась, что прошедший год был тяжелым. Мать Ольги Ирина также пожаловалась на неудачный год дочери, посетовав на ее доходы в интервью KP.RU.
Для звезды этот год стал тяжелым и морально, и физически. Несмотря на регулярные концерты и выступления в роли ведущей, Бузова испытывает финансовые проблемы. Ее мама Ирина Александровна пожаловалась на недостаток средств дочери на дорогую покупку:
«Она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Оля хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до авто», — рассказывает Ирина.
Также мать звезды рассказала о личной жизни звезды. Сердце Ольги свободно. Слухи о воссоединении с бывшем дочери Давой (Давид Манукян) Ирина Александровна опровергла. Хоть певица не злопамятная и быстро прощает обиды, но заводить вновь романтические отношения с обидчиком точно не станет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким горем столкнулась Ольга Бузова в 2023 году
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