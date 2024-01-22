В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 92 0

Машков: в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.

В поддержку кандидата в президенты РФ Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо было по закону. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.

По российскому законодательству, для того, чтобы участвовать в президентских выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Сегодня в ЦИК РФ были переданы пакеты с подписями в поддержку выдвижения действующего президента. В ЦИК представлено на данный момент 315 тысяч подписей.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. С 15 по 17 марта будет идти трехдневное основное голосование.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как проходит подготовка к выборам президента России.

Тема:
Выборы президента России — 2024
21 янв
Как проходит подготовка к выборам президента России
20 янв
Избирательный штаб Путина получил более 12 тысяч обращений со всей России
20 янв
Жога пообещал передать Путину просьбу о встрече молодежи Донбасса
18 янв
Работа кипит: как прошел визит Путина в предвыборный штаб в Гостином дворе
17 янв
ЛДПР запустила по стране 11 автобусов в рамках акции «Всероссийский опрос»
17 янв
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
17 янв
В четырех городах России открылись штабы поддержки кандидата Даванкова
17 янв
В ЦИК назвали дату начала предвыборной агитации в СМИ
17 янв
«Комар носа не подточит»: Памфилова о кампании по выборам президента России
17 янв
В поддержку Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников
15:52
Растит патриотов и инвесторов: как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей
15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса