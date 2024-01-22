Песков назвал обстрел ВСУ мирных граждан Донецка актом терроризма

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

В результате атаки погибли 27 человек.

Песков назвал обстрел ВСУ мирных граждан Донецка актом терроризма

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киевские власти, обстреляв рынок в Донецке, в очередной раз продемонстрировали миру свое «звериное лицо». Таким заявлением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что режим Зеленского целенаправленно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «неизбирательное вооружение», что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь также добавил, что Минобороны РФ и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобных террористических атак.

«Мы решительно это осуждаем. И, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», — отметил Песков.

Донецк был обстрелян националистами утром 21 января. В результате погибли 27 человек. Еще 25 мирных жителей получили ранения.

Варварская атака: день траура объявлен в Донецке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Бойцы вели огонь, находясь в нескольких километрах от передовой.

Тема:
Спецоперация
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