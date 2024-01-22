Бойтесь, ВСУ: новые модификации танков Т-72 поступили на вооружение армии России

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Новые модификации танков Т-72 поступили на вооружение армии России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

После проверки в тылу техника отправится в зону боевых действий.

На вооружение российских военных поступили новые модификации танков Т-72. У них усиленная броня, более мощный двигатель и системы защиты.

Усовершенствованные боевые машины уже передали подразделениям группировки войск «Восток». После проверки в тылу техника отправится в зону боевых действий.

А вот ВСУ только за сутки потеряли 18 танков, включая Leopard. Также Киев лишился около тысячи боевиков, одного самолета и 76 дронов.

Всего в течение суток наша армия отразила 18 атак ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении.

Тема:
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