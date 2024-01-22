Скоро статус поменяется: Украина не может вернуть семье тело ликвидированного наемника из США

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 127 0

Springfield News-Leader: семья убитого на Украине наемника не может вернуть тело

Скоро статус поменяется: Украина не может вернуть семье тело ликвидированного наемника из США

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Это не единственный случай затянувшейся репатриации.

Семья ликвидированного на Украине американского наемника не может вернуть его останки. Об этом сообщает газета Springfield News-Leader.

Отмечается, что 21-летний Итан Хертуэк был убит на Украине 8 декабря — в ту неделю, когда планировал вернуться домой в США. Он был боевым медиком в 131-м разведывательном батальоне, а потом оказался на передовой.

По информации издания, наемника ликвидировали в ходе боевых действий в Авдеевке. Семья Хертуэка хотела отправиться за его телом на Украину, но безуспешно.

Теперь они ждут улучшения погодных условий, чтобы попытаться снова. Пока боевик числится как пропавший без вести, но через несколько месяцев этот статус может измениться на «убитый в бою».

Украине, допускают родственники Хертуэка, возможно придется пойти на получение останков в рамках обмена для последующей их отправки в США. В целом процесс может занять несколько месяцев.

И это — не единственный подобный случай. По информации СМИ, ряд американских семей уже прошел через тяжелый процесс репатриации останков своих близких, ликвидированных на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры передали данные ликвидированных французских наемников.

Тема:
Спецоперация
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