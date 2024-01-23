«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО

После общения с российскими военными Никите Джигурде стало сложно ходить на мероприятия и светские вечеринки.

Артист Никита Джигурда перед поездкой в Донбасс больше полугода был на связи с военными. Об своих поездках в зону СВО актер и исполнитель подробно рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной скандалу с Анастасией Волочковой. Также Джигурда поведал, что не мог выбраться к российским военным, так как был скова условиями контракта еще не вышедшего шоу, нарушение которого могло бы поставить под угрозу инвестирование проекта.

«Созванивался с ребятами на передовой, с легендарным комбатом с позывным „Сид“, который потом стал командиром полка. Легендарным, потому что он потерял в свое время на фронте ногу левую по колено, а когда началась СВО, пошел комбатом на передовую», — рассказал о своем товарище Джигурда.

Эпатажный исполнитель отметил, что уехал к российским бойцам не с куратором, а сам, туда, «где не ступала нога ни одного артиста». Джигурде пришлось даже подписать расписку, чтобы поехать без сопровождения.

«И я поехал. Я подарил 95-му полку и „Сиду“ „Буханку“, потому что я знал, что бомбят, не хватает машин. Купил за свой счет, наполнил гуманитаркой, приехал, дал концерты в Донецке, в госпитале. Офицерам, потом вдовам в зальчике в Петровском районе, в который все время прилеты. За час сообщили „Джигурда приехал“. Тайна, нельзя никому говорить, потому что прилетит. Иуды везде есть», — детально рассказал о поездке артист.

Джигурда признался, что общаться с жителями Донбасса и военными было необходимо, но тяжело морально.

«Я не рычал, поверьте мне. Пел песни, молился вместе с ними, плакал вместе с ними. Полтора часа, и каждую обнять. Мне дурно от того, что я слышал, что я наслушался. В госпиталях от комбатов и командиров. Я все это знал и знаю. И я после приезда стал отказываться от премий, ходил, куда не мог не прийти», — поделился эмоциями артист.

Никита Джигурда трижды ездил в Донбасс. На день рождения он подарил «Сиду» новенький УАЗ, потому что предыдущую его машину подбили.

Артист добавил, что на память о поездках к военным у него в телефоне остались видео, на которых он выступает перед бойцами. Эти видеозаписи сложно пересматривать, ведь некоторых из зрителей, с кем Джигурда успел даже подружиться, уже нет в живых.

«У меня в телефоне — выступления перед штурмовиками. Меня привозили за два-три часа до того, как ребятам идти в бой, чтобы я их вдохновил, но тяжело смотреть», — эмоционально поделился актер.

Никита Джигурда добавил, что с ним ездил в Донбасс его помощник Евгений Ильин и все было нормально. Но именно этот человек, спустя время, по мнению артиста, нанес удар в спину и слил провокационное видео с ним и Анастасией Волочковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой.

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