«Мы организуем»: Прилепин обратился к Кологривому после слов о спецоперации
Прилепин пригласил актера Кологривого посетить зону СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Какую инициативу выдвинул писатель?
Политик Захар Прилепин пригласил актера Никиту Кологривого отправиться в зону спецоперации и лично пообщаться с бойцами. Так он отреагировал на слова знаменитости в поддержку российских военнослужащих.
«Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал публицист в Telegram-канале.
Видео в поддержку бойцов армии России Кологривый записал около полугода назад, когда принимал участие в съемках военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В картине он исполнил роль старшего лейтенанта Таманцева.
А на видео он поблагодарил солдат за то, что актеры могут в безопасности заниматься творчеством, и заверил, что их ждут на Родине. При этом Кологривый пока никак не отреагировал на предложение Прилепина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего больше всего боится Кологривый.
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