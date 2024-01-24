«Теперь они знают, что их ждет дома»: политолог о последствиях трагедии Ил-76

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 21 0

Политолог Мезюхо: провокация с Ил-76 настроит ВСУ против самих себя

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/newsbelgorod; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Украинцам нужно было отвлечь внимание от провалов Зеленского.

В Белгородской области боевики киевского режима сбили Ил-76. Самолет разбился при выполнении планового полета. На борту находились 65 пленных, которых перенаправляли для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Погибли все. О трагедии высказался политолог Иван Мезюхо в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Эксперт уверен, что крушение Ил-76 — это намеренный террористический акт киевского режима, направленный на расчеловечивание Российской федерации в глазах мирового сообщества. Эта ситуация напоминает катастрофу малазийского «Боинга» в свете поражений украинских вооруженных наименований на поле боя.

Политолог также считает, что противникам был нужен контент, который бы отвлекал внимание мировой общественности, в частности западной общественности, от неуспехов режима Зеленского по осуществлению замыслов его контрнаступления.

На этом фоне Украина еще чаще станет заявлять о необходимости поставки ей вооружения. И будет кричать о том, что РФ якобы не соблюдает никаких конвенций, связанных с военнопленными. Но все все понимают. Даже украинцы понимают, что это их рук дело.

Несмотря на это, все будут делать вид, что преступление совершила Россия, как это и происходило с малазийским боингом. Сколько бы независимых расследований не было проведено, никто не поверил нашим доводам. Их даже не пытались рассматривать. Здесь может быть такая же ситуация.

«Сами украинцы понимают, что они взорвали своих же соотечественников. И теперь солдаты украинских вооруженных формирований тысячу раз подумают, прежде чем сдаваться в плен. Или тысячу раз подумают, прежде чем проситься из плена назад на Украину. Уже сложилась тенденция, при которой часть украинских пленных не хочет возвращаться на Украину, несмотря на то, что существует иногда эта добрая воля РФ. Есть случаи, когда украинские пленные отказываются возвращаться, потому что они знают, что их ждет дома», — комментирует Иван Мезюхо.

Также есть тенденция, при которой бывшие украинские военнослужащие переходят на сторону РФ на поле боя. Этой провокацией офис президента Украины, сам того не понимая, настроит против себя свою же армию. Ведь военные уже ясно понимают, что их жизнь не является никакой ценностью для киевского командования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что боевики ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из ракетного комплекса

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