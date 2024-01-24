Минобороны РФ: боевики ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из ракетного комплекса

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 37 0

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из ЗРК

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

В ведомстве уточнили, что борт выполнял запланированный рейс и перевозил украинских военнопленных.

Боевики киевского режима сбили Ил-76 в Белгородской области из зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны назвали произошедшее террористическим актом. Самолет выполнял рейс аэродром Чкаловский-Белгород и перевозил украинских военнопленных для обмена. Процедура должна была состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. Однако киевский режим пошел на теракт с целью обвинить в нем Россию.

По данным Минобороны, по самолету был зафиксирован пуск двух ракет.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ 24 января сообщили, что самолет Ил-76 разбился при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных боевиков киевского режима, которых перенаправляли для обмена. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

К месту катастрофы были направлены оперативные службы, а также специальная комиссия для установления причин крушения.

Украинские СМИ позднее сообщили, что самолет был сбит боевиками киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению представителя МИД России, Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, что ставит под сомнения какие-либо договоренности между РФ и Украиной.

Тема:
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