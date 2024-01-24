Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожены три беспилотника.