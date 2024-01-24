Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 13 0

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА провалилась.

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожены три беспилотника.

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