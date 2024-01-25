С каждым днем все меньше: ВСУ потеряли больше 900 боевиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

МО: армия Украины потеряла за сутки до 925 боевиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Также российские войска уничтожили военную технику противника.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли потери в живой силе убитыми и ранеными, а также в военной технике на шести направлениях зоны российской спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Таким образом, на купянском направлении противник потерял до 40 боевиков, на херсонском — до 45, на южнодонецком и запорожском — по 130, на краснолиманском — до 270, а на донецком — до 310. Всего насчитывается до 925 служащих киевскому режиму.

Вместе с тем уничтожены три польские самоходные артиллерийские установки Krab и еще столько же «Гвоздики», по одной реактивной системе залпового огня RM-70 Vampire и «Град», а также гаубица Д-20. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У».

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские «Солнцепеки» выжигают противника на переднем крае фронта в зоне СВО.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
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