Российские «Солнцепеки» выжигают противника на переднем крае фронта в зоне СВО

На переднем крае работают и экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Боевым расчетам приходится действовать крайне быстро. И только рано утром или поздно ночью. Ведь наши машины для украинских боевиков — одна из самых желаемых целей. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал, почему.

Экипаж тяжелой огнеметной системы начинает сборы на задание в полной темноте, заряжает орудие термобарическими снарядами, проверяет системы. В полной же темноте выдвигается на позицию. Это наше самое смертоносное и результативное оружие на фронте.

На борту 24 снаряда, которые машина выпускает меньше, чем за минуту времени.

А так экипаж видит результаты своей работы. Сначала что-то загорается на горизонте. После попадания фиксируют с помощью тепловизора. Снаряды метко, один за одним, падают на определенный квадрат, в небо поднимаются языки пламени.

После работы машина быстро сворачивается и уходит с позиции.

«Все, экипаж вернулся с работы, сейчас машину будут парковать, проверять количество оставшихся снарядов и ждать следующих целей», — передает корреспондент.

Экипаж системы состоит только из контрактников, все были на службе еще задолго до начала СВО, а в боевых действиях принимают участие с первых дней.

«Люди надежные, сильные, верящие в победу, в Россию. Наша машина, по-моему мнению, самая мощная», — делится командир орудия с позывным «Баркас».

Прибытие на позиции большой огнеметной системы с полным боекомплектом — это уже финальный этап работы, а перед стрельбой бойцы лично занимаются подготовкой выезда: ищут места, изучают обстановку, выясняют, где у противника, так называемые, «глаза», точки, с которых он может открыть огонь. Только когда все факторы учтены, все сходится — машина отправляется в бой.

«В месте попадания снаряда происходит сжигание кислорода, образовывается давление. Куда бы ни прятался враг — нацист, мы его и там достанем, на какую бы глубину не прятался», —рассказывает командир орудия.

Противник обречен — не спастись ни в глубоких ямах, ни крепких дотах, укреплениях. Уничтожено будет все. Основные цели машины — командные пункты противника и хорошо зарытые позиции, поэтому враг для уничтожения такого орудия не жалеет ничего. Если заметили ТОС, они используют все средства поражения.

«Какого это ощущать себя номером расчета ТОС, понимая, что вы — самое смертоносное оружие», —интересуется военкор.

«Об этом стараемся не думать, мы понимаем, что делаем нашим людям, нашим товарищам на переднем крае легче», — отвечает ему военнослужащий с позывным «Искра».

Сейчас интенсивность работы серьезно выросла. Поменялась и тактика. Иногда экипаж выдвигается на подготовленные позиции три раза в день. Каждый — на разные. Все из-за постоянно прибывающих резервов противника. Командиры ВСУ фактически отправляют своих бойцов на выжженную землю, зная, что туда вновь будет нанесен удар.