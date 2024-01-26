Почти двое суток прошло с тех пор, как Россия запросила экстренное заседание Совбеза — «партнерам» Незалежной в ЕС и США явно нужно было время собраться с мыслями.

О возможной причастности западных стран к крушению российского самолета заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. На заседании Совета безопасности минувшей ночью он назвал случившееся преднамеренным продуманным преступлением.

По словам дипломата, об этом говорят имеющиеся у Москвы данные расследования. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит тему.

Почти двое суток прошло с тех пор, как Россия запросила экстренное заседание Совбеза. Партнерам в ЕС и США явно нужно было время собраться с мыслями.

«Сразу после теракта Генштаб ВСУ по горячим следам выпустил торжествующее заявление, из которого следует, что самолет был намеренно сбит именно доблестными украинскими вояками. Однако по мере поступления информации о том, что на борту находились свои же военнопленные, киевский режим запаниковал и стал лихорадочно заметать следы. Упомянутые первые признания причастности высоту были весьма топорно подчищены в интернете», — сказал Полянский.

Наш полпред говорит по-французски, напрямую обращаясь к Парижу, что председательствует в организации. Именно он блокировал срочное заседание Совбеза, а теперь вот вынужден оправдываться.

«По протоколу у меня было 48 часов, чтобы провести заседание. И я в них уложился», — отметил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

По данным Минобороны, залп по самолету совершили из Харькова. Там на днях высокоточным ударом наши военные уничтожили французских легионеров — некоторые военные эксперты полагают, это ответ и Пятая республика напрямую причастна к трагедии с Ил-76.

«Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления. Подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений, мирных кварталов российских городов», — подчеркнул Полянский.

Киевские власти, в свою очередь, путаются в показаниях, то признавая собственную ответственность за трагедию, то перекладывая ее на Москву. Западного зрителя явно готовят к тезису: если самолет и сбила Украина, то это все равно по вине России.

«Единственная первопричина всех зверств и гибели людей — российская агрессивная война. Российская сторона отвечала за безопасность военнопленных и должна была сообщать нам всю информацию по их транспортировке», — сказала заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин.

«Моя коллега продолжает врать и выгораживать киевский режим. Списки были опубликованы, переданы в установленном порядке. Мы имеем дело с преднамеренным преступлением. Руководство Украины знало о месте и маршруте транспортировки солдат к месту обмена. Киев готов приносить в жертву своим геополитическим партнерам своих же граждан», — ответил Полянский.

Где-то все это уже было — как в случаях и с малазийским Boeing, и с Бучей: сначала партнеры по ООН отказывают в экстренном заседании, затем — игнорируют данные нашего следствия. После разворачивают полномасштабную информационную кампанию против России.

«Я не верю, что Соединенные Штаты, Германия, НАТО или кто-либо еще предпримут какие-либо действия в связи с этим сбитым самолетом. Будут попытки обвинить Россию, сказать, что это вина России, что Россия не проинформировала Украину в достаточной степени, или что Россия вела самолет не в соответствии с согласованными параметрами. Они сделают все, что угодно, только не примут на себя ответственность за это», — поделился бывший американский морпех-раззведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

Москва готова предоставить и данные объективного контроля, и расшифрованную информацию с черных ящиков. Но ее едва ли обнародуют в тех странах, которые сами же и накачивают Украину ракетами.